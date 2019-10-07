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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: скончалась еще одна жертва 16-летнего водителя

18:05 7 октября 2019 163
Смертельное ДТП под Одессой 2.10.2019&nbsp;— скончалась еще одна жертва 16-летнего водителя
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 7 октября, стало известно о том, что в реанимации умерла женщина, находившаяся в салоне «Москвича» во время ДТП в Черноморске под Одессой 2 октября. Тогда 16-летний парень, севший за руль родительского Mercedes, не справился с управлением и совершил столкновение с «Москвичом» и Honda. Водитель «Москвича» скончался на месте, пассажирку госпитализировали.

По словам друга семьи умерших и очевидца ДТП Александра Фролова, состояние женщины, находившейся после аварии в Черноморской больнице, резко ухудшилось накануне. «Вызвали врача из Одессы, начали делать трепанацию черепа, но сердце не выдержало. Она умерла, так и не придя в сознание. Теперь на совести этого подростка уже две смерти. Мы надеемся, что его осудят по справедливости, что он не сможет «отмазаться», — сказал Фролов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП у села Каролино-Бугаз в Одесской области. При столкновении двух автомобилей погиб 60-летний мужчина, пострадали младенец и 10-летний ребенок.

В тот же день жуткое ДТП произошло в Киевской области. Ребенок, сидевший на коленях у водителя, погиб, когда тот не справился с управлением и машина врезалась в бетонное ограждение.

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