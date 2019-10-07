Общество и люди

Врачи не заметили пять переломов у пациентки: детали жуткого происшествия в Тернополе

В Тернополе врачи областной больницы не заметили пять переломов у пожилой пациентки, которая попала в больницу после автомобильной аварии, и после осмотра ее отпустили домой. Как оказалось, медики заметили только рассеченную голову. Напомним, в Одессе медиков обвинили в гибели 6-месячного ребенка.

«Ничего страшного, все нормально, все будет хорошо, просто ушибы, синяки, ссадины. Мы настаивали на том, чтобы хотя бы оставили на ночь, потому что, говорю, это травма головы», — рассказал ТСН племянник потерпевшей Александр Цирук.

Только когда пострадавшую пришлось госпитализировать повторно, уже в городскую больницу, медики диагностировали у нее переломы шейного позвонка, тазовых костей и коленного сустава. В настоящее время 64-летняя вахтер музыкального училища прикована к кровати.

А вот наказывать медиков, просмотревших серьезные повреждения у женщины, в областной больнице пока отказываются. Возможно, их привлечет к ответственности полиция, куда обратилась потерпевшая.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о трагедии в Донецке, где из-за ошибки врачей скончался ребенок, а его мать повесилась.



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