Перестала показывать пресс: Ани Лорак заподозрили в беременности от Егора Глеба

Шоу-бизнес

Проживающая в РФ популярная украинская певица Ани Лорак, возможно, находится в ожидании еще одного ребенка, уже второго для себя. Об этом поклонники узнали, когда Каролина выступила в Серпухове во дворце спорта «Надежда», пишет «Стархит».

Каролина презентовала своим поклонникам своё грандиозное шоу, но основное внимание фанатов было приковано не столько к творчеству звезды, сколько к её внешности.

Певица облачилась в пышное светлое платье, обтягивающее фигуру в районе талии. Наряд подчеркивал очевидные перемены в фигуре певицы, но это еще не всё.

В своём stories Каролина опубликовала несколько кадров со своей репетиции. Репетировала певица в повседневной одежде. Так, её округлившийся живот скрывался за бесформенной толстовкой, Но даже такая одежда не сумела полностью закрыть беременный, как считают поклонники, живот Каролины.

Подписчики Ани Лорак не могут сойтись во мнении, то ли Каролина заметно располнела, то ли она действительно ждёт малыша. Если верным окажется последний вариант, то, скорее всего, отцом будущего ребёночка певицы станет её нынешний возлюбленный саундпродюсер Егор Глеб.

К слову, пара в последнее время демонстрирует гармонию в отношениях, публикует совместные снимки в микроблогах. Лорак признавалась, что наконец-то обрела женское счастье.

«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — делилась звезда.

К слову, разговоры об интересном положении Лорак появились еще в конце лета. Тогда поводом для подозрений стала публикация артистки, в которой та размышляла о родительстве. «Любая мама скажет вам, что материнство само по себе является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты можешь познать истинную любовь — безусловную. Только так можно по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен», — делилась певица.

Ко всему прочему еще несколько месяцев назад Ани демонстрировала идеальный пресс, а теперь неожиданно спрятала фигуру за широкой одеждой. Однако есть и те, кто уверен, что артистка просто поправилась, но из-за плотного графика вынуждена пропускать тренировки в спортзале.

Напомним, что Ани Лорак воспитывает восьмилетнюю дочь Софию от брака с Муратом Налчаджиоглу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак вернулась в Украину, получила подарки и страшные пожелания.

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