Стиль жизни

Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

В среду, 9 октября, звезды советуют всем не нервничать, а сосредоточиться на работе и учебе.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит надеяться на кого-то в плане работы, а то результат будет плачевным. Сами выполняйте все, что наметили, и не спорьте с начальством.

Телец

Хороший день для Тельцов. На работе все проблемы решатся, а вторая половинка будет только радовать.

Близнецы

Хороший день для новых проектов, не бойтесь вкладывать деньги, скоро получите хорошие проценты. Берегите спину.

Рак

Звезды советуют отказаться от алкоголя и физической работы, а заняться умственным трудом.

Лев

Хороший день, чтобы планировать бюджет, строить далекие планы, организовывать путешествие. А вот свидание может сорваться.

Дева

Судьба не будет баловать Дев в эту среду. Возможны ссоры, разъяснительные беседы и воспитательные моменты.

Весы

Прекрасный день для сделок и подписания документов, а вот вечером придется понервничать из-за бытовых вопросов.

Скорпион

Звезды советуют больше отдыхать и общаться приятными людьми. А самым приятным человеком будете вы сами, поэтому побалуйте себя.

Стрелец

Пора перестать надеяться на чудо. Найдите подработку, займитесь самообразованием.

Козерог

Задуматься о смене работы следует Козерогам, ведь кошелек сам себя не наполнит, а деньги вам скоро понадобятся.

Водолей

У Водолеев появятся симптомы тяжелой болезни, но не стоит пугаться, это — переутомление. Правда, к врачу пойти придется.

Рыбы

Стоит встретиться с друзьями, у них есть для вас хорошие новости, связанные с финансами.

Удачного вам дня!

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