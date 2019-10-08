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Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака
В среду, 9 октября, звезды советуют всем не нервничать, а сосредоточиться на работе и учебе.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Не стоит надеяться на кого-то в плане работы, а то результат будет плачевным. Сами выполняйте все, что наметили, и не спорьте с начальством.
Телец
Хороший день для Тельцов. На работе все проблемы решатся, а вторая половинка будет только радовать.
Близнецы
Хороший день для новых проектов, не бойтесь вкладывать деньги, скоро получите хорошие проценты. Берегите спину.
Рак
Звезды советуют отказаться от алкоголя и физической работы, а заняться умственным трудом.
Лев
Хороший день, чтобы планировать бюджет, строить далекие планы, организовывать путешествие. А вот свидание может сорваться.
Дева
Судьба не будет баловать Дев в эту среду. Возможны ссоры, разъяснительные беседы и воспитательные моменты.
Весы
Прекрасный день для сделок и подписания документов, а вот вечером придется понервничать из-за бытовых вопросов.
Скорпион
Звезды советуют больше отдыхать и общаться приятными людьми. А самым приятным человеком будете вы сами, поэтому побалуйте себя.
Стрелец
Пора перестать надеяться на чудо. Найдите подработку, займитесь самообразованием.
Козерог
Задуматься о смене работы следует Козерогам, ведь кошелек сам себя не наполнит, а деньги вам скоро понадобятся.
Водолей
У Водолеев появятся симптомы тяжелой болезни, но не стоит пугаться, это — переутомление. Правда, к врачу пойти придется.
Рыбы
Стоит встретиться с друзьями, у них есть для вас хорошие новости, связанные с финансами.
Удачного вам дня!
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