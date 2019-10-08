Политика

Волкер ушел с еще одной должности из-за скандала

7 октября Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, ушел в отставку с поста руководителя Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона. Ранее в связи «Украинагейтом» он покинул также пост спецпредставителя.Об очередноv уходе сообщает DW.

«Я считаю, что недавний повышенный интерес СМИ к моей работе как специального представителя США по вопросам Украины грозит отвлекать внимание от достижений и дальнейшего роста института, поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института международного лидерства Маккейна», — сообщается в заявлении Курта Волкера, которое опубликовано на сайте института.

На должности руководителя Института Курт Волкер находился семь с половиной лет.

Ранее сообщалось, что Волкер не будет давать показания по «Украинагейту».

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