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Политика

Это «красная линия»: Пристайко пообещал, что боевиков лишат права избираться в Раду (видео)

10:34 8 октября 2019 99
Вадим Пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

На выборах в Верховную Раду, которые в будущем могут пройти на ныне оккупированной территории Донбасса, не будут иметь возможности баллотироваться бывшие боевики. Об этом Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся… и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая „красная линия“. И таких „красных линий“ очень много — в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение», — утверждает глава министерства иностранных дел.

Пристайко уверяет, что власть сделает все возможное для обеспечения безопасности народа Украины.

Ранее сообщалось, что Кремль всячески ищет поводы для отказа от проведения встречи в нормандском формате.

Фото: УНИАН.

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