Политика

Россия, которая в последнее время выдвигает Украине все новые и новые требования для проведения встречи «нормандской четверки», не заинтересована в том, чтобы запланированный саммит состоялся в ближайшее время. Такое мнение в эфире телеканала ICTV озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, ранее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич озвучивал два требования — разведение сил и средств в Петровском и Золотом и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Теперь, по информации Пристайко, Кремль выдвинул условие, чтобы был согласован документ, который будут подписывать лидеры «нормандской четверки» во время встречи.

«Я думаю, это связано с тем, что Украина уже выполнила два существующих условия: мы давно прекратили стрелять и пообещали „хлебное перемирие“, чтобы не гибли люди, и мы говорим об этой злосчастной „формуле Штайнмайера“, о которой теперь все знают. Я думаю, что чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу», — сказал министр.

Пристайко подчеркнул, что на сегодняшний день он видит манипуляции России, которая делает все, чтобы встреча «нормандской четверки» в ближайшее время не состоялась.

«Первый раз мы слышали о технической невозможности президента Путина приехать. Сейчас три лидера — наш президент, французский и немецкий канцлер — готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России о готовности встретиться в этом формате», -уточнил дипломат.

Пристайко сказал, что в случае, если встреча таки состоится, Украина рассчитывает там услышать, что война закончилась, что РФ готова забрать войска и освободить территорию от наемников и что Украина может проводить выборы и возобновлять суверенитет и территориальную целостность.

О том, что хочет Кремль от этой встречи, неизвестно. По мнению Пристайко, его устраивает нынешняя ситуация, когда Донбасс зияет кровавой раной в Украине. Европейские же политики хотят, чтобы ситуация с Украиной скорее разрешилась и они будут восстанавливать бизнес с Россией.

«Если мы найдем точку, где все наши интересы пересекутся, — это будет лучшее, что мы сможем „вытащить“ от встречи четырех людей, которые возглавляют четыре страны», — заявил министр.

Напомним, руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андрей Ермолаев посоветовал президенту Зеленскому, обсуждая будущее Донбасса, переходить от консультаций к переговорам. Это касается как встреч в Нормандском формате, так и совещаний в Минске.

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