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На Багамах спасли собаку, которая почти месяц провела под руинами разрушенного ураганом «Дориан» дома (видео)
На Багамах спасатели достали собаку из-под руин здания, разрушенного ураганом «Дориан» месяц назад. Чудом выжившее животное было крайне истощено, но приветствовало своих спасителей, помахивая хвостом. Пса так и назвали — «Чудо».
Годовалого пса придавило обломками кондиционера. Почти четыре недели он провел практически без движения. Ему удавалось пить дождевую воду. Еды у него не было совсем. Чудо напоминал обтянутый кожей скелет, когда его нашли.
Как сообщает CBS, сейчас Чудо проходит лечение в ветеринарной клинике и постепенно набирает вес. Ему уже лучше, хотя он все еще не может ходить.
Собаку удалось обнаружить с помощью специального дрона с термальной камерой, принадлежащего американской организации Big Dog Ranch Rescue.
Ураган «Дориан», обрушившийся на Багамы, унес жизни не менее 50 человек.
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