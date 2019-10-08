24.72 / 25.11 27.05 / 27.57
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Бьют ногами и дубинками: в сеть попало видео, как в Одессе полицейские выбивают показания у задержанного

11:03 8 октября 2019 83
задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 7 октября, следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении двум патрульным полицейским в Одесской области, которые силой выбивали показания у задержанного. Летом этого года расследовался случай издевательства над задержанными сотрудниками Ямпольского отделения полиции на Винничине.

Как сообщает руководитель ГБР Роман Труба в своем Телеграм-канале, двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там они «выбивали» признание в совершении кражи золотой цепочки.

«Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения — вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан», — пишет глава ГБР.

По его словам, такая история не единичная. В ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

Напомним, следователи Киевского теруправления ГБР проводят расследование в отношении полицейских Киевского областного главка полиции, которые не должным образом отнеслись у своим служебным обязанностям, в результате чего наступила смерть задержанного.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что в конце марта был вынесен приговор инспектору патрульной полиции Сум, обвинявшейся в превышении власти и применении насилия. Три года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также лишение спецзвания лейтенанта полиции и трехлетний запрет занимать определенные должности — такой вердикт Заречный районный суд вынес за то, что женщина-полицейский издевалась над пьяным мужчиной, прикорнувшим на скамейке у дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер