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Бьют ногами и дубинками: в сеть попало видео, как в Одессе полицейские выбивают показания у задержанного
В понедельник, 7 октября, следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении двум патрульным полицейским в Одесской области, которые силой выбивали показания у задержанного. Летом этого года расследовался случай издевательства над задержанными сотрудниками Ямпольского отделения полиции на Винничине.
Как сообщает руководитель ГБР Роман Труба в своем Телеграм-канале, двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там они «выбивали» признание в совершении кражи золотой цепочки.
«Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения — вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан», — пишет глава ГБР.
По его словам, такая история не единичная. В ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.
Напомним, следователи Киевского теруправления ГБР проводят расследование в отношении полицейских Киевского областного главка полиции, которые не должным образом отнеслись у своим служебным обязанностям, в результате чего наступила смерть задержанного.
Также «ФАКТЫ» сообщали, что в конце марта был вынесен приговор инспектору патрульной полиции Сум, обвинявшейся в превышении власти и применении насилия. Три года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также лишение спецзвания лейтенанта полиции и трехлетний запрет занимать определенные должности — такой вердикт Заречный районный суд вынес за то, что женщина-полицейский издевалась над пьяным мужчиной, прикорнувшим на скамейке у дома.
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