Украина

В отделении полиции Ирпеня застрелился задержанный: стало известно, как могут наказать правоохранителей

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киеве проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками Главного Управления Нацполиции в Киевской области своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (смерть человека).

По предварительной информации, в Ирпене Киевской области между гражданином и двумя другими лицами возникла конфликтная ситуация, при которой он дважды выстрелил в их сторону. Полицейские полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали гражданина по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство, сообщили в ДБР.

После этого задержанного доставили в Ирпенский отдел полиции, где тот выстрелил себе в голову, в результате чего скончался. Оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом изъято работниками полиции на месте задержания.

Дело возбудили по ч.2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Более подробно об инциденте со стрельбой в Ирпене читайте в материале «ФАКТОВ»: Расстались полтора года назад: в Ирпене юноша расстрелял свою бывшую и ее бойфренда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter