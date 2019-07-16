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В отделении полиции Ирпеня застрелился задержанный: стало известно, как могут наказать правоохранителей
Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киеве проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками Главного Управления Нацполиции в Киевской области своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (смерть человека).
По предварительной информации, в Ирпене Киевской области между гражданином и двумя другими лицами возникла конфликтная ситуация, при которой он дважды выстрелил в их сторону. Полицейские полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали гражданина по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство, сообщили в ДБР.
После этого задержанного доставили в Ирпенский отдел полиции, где тот выстрелил себе в голову, в результате чего скончался. Оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом изъято работниками полиции на месте задержания.
Дело возбудили по ч.2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Более подробно об инциденте со стрельбой в Ирпене читайте в материале «ФАКТОВ»: Расстались полтора года назад: в Ирпене юноша расстрелял свою бывшую и ее бойфренда.
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