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Происшествия

Руководство райотдела полиции на Виннитчине отстранили из-за видео с издевательством над задержанным

15:13 9 июля 2019 261
Полицейский и задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

В Ямпольском отделении полиции проводится служебное расследование в отношении двух патрульных, которые издевались над задержанными. На период расследования двух полицейских и руководство отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом говорится в сообщении областного полицейского главка.

Отметим, 7 июля Анатолий Качур опубликовал в Facebook видео, на котором видно, что сотрудник полиции избил задержанного мужчину дубинкой, а потом начал над ним издеваться. Полицейский подошел к задержанному, который забился в угол, и начал его бить дубинкой. После этого он пригрозил, что не отпустит мужчину домой и ударит по голове. Полицейский заставил задержанного приседать, а потом еще приказал выровняться и выполнять задания с ровной спиной.

Как сообщили в Винницком областном главке, все собранные материалы служебного расследования в дальнейшем будут направлены в ГБР для правовой квалификации действий сотрудников полиции.

«ФАКТЫ» сообщали, что в конце марта был вынесен приговор инспектору патрульной полиции Сум, обвинявшейся в превышении власти и применении насилия. Три года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также лишение спецзвания лейтенанта полиции и трехлетний запрет занимать определенные должности — такой вердикт Заречный районный суд вынес за то, что женщина-полицейский издевалась над пьяным мужчиной, прикорнувшим на скамейке у дома.

Также сообщалось, что арестованы патрульные полицейские, которые вывезли за Киев и оставили замерзать на морозе мужчину, тело которого впоследствии обнаружили местные жители.

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