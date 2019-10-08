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Стиль жизни

Гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака

16:17 9 октября 2019 92
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 10 октября, — день, когда стоит позаботиться о себе и не тратить нервы на мелочные обиды.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам стоит потрудиться на славу, а также найти надежных партнеров. Помните, что иногда дела решаются с помощью денег.

Телец

Звезды советуют прислушиваться к знакам, которые подбрасывает мироздание. А вечером ждите приятных новостей.

Близнецы

Не переутомляйтесь, найдите время для перерыва. Возможны головная боль и симптомы простуды.

Рак

Понадобится помощь другу. Вы будете выслушивать жалобы и даже помогать финансово.

Лев

Вам пора в отпуск, но учтите, что родным ваши планы не понравятся, придется повоевать.

Дева

На работе вас завалят дополнительными заданиями, но не отказывайтесь — это приведет к перспективам и прибыли.

Весы

Звезды советуют усердно трудиться и помалкивать. Любимый человек захочет «на свободу», не стоит удерживать.

Скорпион

Есть шанс найти не только кошелек с деньгами, но и обрести что-то более ценное.

Стрелец

Возможны проблемы с финансами. С любимым человеком давно пора поговорить.

Козерог

Совет звезд: бытовые вопросы, переезд или ремонт не откладывайте на потом.

Водолей

Не стоит вкладывать деньги в новые проекты и бизнес — не тот день, когда нужны такие риски.

Рыбы

Возможна встреча с бывшим возлюбленным и возобновление романа, не отказывайтесь.

Удачного вам дня!

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