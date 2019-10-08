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Гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака
Четверг, 10 октября, — день, когда стоит позаботиться о себе и не тратить нервы на мелочные обиды.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам стоит потрудиться на славу, а также найти надежных партнеров. Помните, что иногда дела решаются с помощью денег.
Телец
Звезды советуют прислушиваться к знакам, которые подбрасывает мироздание. А вечером ждите приятных новостей.
Близнецы
Не переутомляйтесь, найдите время для перерыва. Возможны головная боль и симптомы простуды.
Рак
Понадобится помощь другу. Вы будете выслушивать жалобы и даже помогать финансово.
Лев
Вам пора в отпуск, но учтите, что родным ваши планы не понравятся, придется повоевать.
Дева
На работе вас завалят дополнительными заданиями, но не отказывайтесь — это приведет к перспективам и прибыли.
Весы
Звезды советуют усердно трудиться и помалкивать. Любимый человек захочет «на свободу», не стоит удерживать.
Скорпион
Есть шанс найти не только кошелек с деньгами, но и обрести что-то более ценное.
Стрелец
Возможны проблемы с финансами. С любимым человеком давно пора поговорить.
Козерог
Совет звезд: бытовые вопросы, переезд или ремонт не откладывайте на потом.
Водолей
Не стоит вкладывать деньги в новые проекты и бизнес — не тот день, когда нужны такие риски.
Рыбы
Возможна встреча с бывшим возлюбленным и возобновление романа, не отказывайтесь.
Удачного вам дня!
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