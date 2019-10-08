14-летний мальчик отсудил у родителей алименты

Общество и люди

Подросток из города Тростянец Сумской области, который постоянно проживает с бабушкой из-за развода родителей, обратился в Тростянецкий районный суд с иском, в котором просил взыскать с обоих родителей алименты в свою пользу. И 1 октября суд принял такое решение.

Как сообщает «Судебная власть», ребенок просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также просил прекратить перечисление алиментов с отца, которые платились матери на содержание ребенка. Парень просил суд принять решение, согласно которому отец платил бы алименты непосредственно ему, поскольку считал, что мать ненадлежащим ими распоряжается.

В период рассмотрения судом дела парню исполнилось 15 лет. Он закончил 9 классов школы, поступил в училище в Харькове, где и живет в настоящее время в общежитии.

Суд, всесторонне рассмотрев дело, выслушав всех участников дела (ребенка, матери, отца, бабушки), свидетелей, исследовав все представленные сторонами доказательства, 1 октября 2019 принял решение, которым иск удовлетворил полностью.

«При решении дела суд руководствовался положениями статьи 179 Семейного кодекса Украины, которая предусматривает, что алименты, полученные на ребенка, является собственностью ребенка. Тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении алиментами, полученными на ее содержание. Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом Украины», — говорится в сообщении.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней после его оглашения.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ушлом британце, который женился на несовершеннолетней и потребовал алименты на ее содержание от родителей. А также о том, что четвертая жена кинозвезды Николаса Кейджа требует алименты, хотя их брак продлился всего четыре дня.

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