Здоровье не купишь: одесситке выплатят полмиллиона за халатность медиков

Здоровье и медицина

Вступило в законную силу решение Киевского районного суда Одессы, который постановил взыскать 500 тысяч гривен в качестве компенсации морального ущерба в пользу матери, обратившейся в суд в интересах своего малолетнего сына. Как сообщили в суде, женщина обратилась с иском к одному из структурных подразделений Одесской областной клинической больницы. Ранее в Кропивницком учителя физкультуры суд обязал компенсировать моральный ущерб коллеге.

Мать ребенка рассказала, что сразу после рождения младенцу не провели необходимые анализы, что помешало установить правильный диагноз. Это привело к тому, что теперь мальчик существенно отстает в развитии: не разговаривает, у него отсутствуют некоторые навыки самообслуживания.

«Истица указала, что если бы врачи вовремя поставили диагноз, состояние здоровья сына было бы значительно лучшим, а так он стал инвалидом и до конца своей жизни требует посторонней помощи», — отмечают в суде.

Судом установлено, что ответчик — организация, ответственная за проведение своевременного скрининг-обследования. И своим бездействием сотрудники этого структурного подразделения создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

В частности, скрининг не провели в связи с недостаточным количеством тест-наборов, а после их получения соответствующее обследование все равно не осуществили и никаких рекомендаций по альтернативной диагностике генетических заболеваний матери не предоставили.

«То есть матери вообще не сообщили, что не сделали данный тест ее ребенку. Это привело к тому, что было упущено время на установление диагноза мальчику», — констатируется в судебном вердикте.

Как отмечается, ранее Одесский апелляционный суд изменил решение Киевского райсуда, уменьшив размер морального вреда до 50 тыс. гривен, но сейчас Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и оставил в силе решение райсуда.

Ранее победитель Игр непокоренных Александр Белобоков обвинил врачей, которые пришили ему кисть после тяжелой травмы, в нарушении врачебной тайны и потребовал компенсации морального ущерба.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter