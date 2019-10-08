- 14:10 «Отсидел»: истек срок скандальной дисквалификации Мишеля Платини
- 14:00 Трагедия в Дрогобыче: в горсовете решили снести злополучный дом
- 13:57 Стоял рядом с мишенью: под Хмельницким пенсионер застрелил знакомого
- 13:54 Марс в Весах: что это значит для всех знаков зодиака
- 13:51 Виктория Булитко рассказала правду о романе с Дмитрием Дикусаром
- 13:37 Потеплеет до +22: синоптик порадовала свежим прогнозом
- 13:33 В Ивано-Франковске школьницы помогли полицейским задержать воров
- 13:26 Здоровье не купишь: одесситке выплатят полмиллиона за халатность медиков
- 13:24 Заболевания десен провоцируют развитие гипертонии
- 13:13 «Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом»: человек Суркова отличился дерзким заявлением
- 13:04 Зеленский полагается на «чуйку»: советник Кличко о президенте Украины
- 13:01 Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год
Здоровье не купишь: одесситке выплатят полмиллиона за халатность медиков
Вступило в законную силу решение Киевского районного суда Одессы, который постановил взыскать 500 тысяч гривен в качестве компенсации морального ущерба в пользу матери, обратившейся в суд в интересах своего малолетнего сына. Как сообщили в суде, женщина обратилась с иском к одному из структурных подразделений Одесской областной клинической больницы. Ранее в Кропивницком учителя физкультуры суд обязал компенсировать моральный ущерб коллеге.
Мать ребенка рассказала, что сразу после рождения младенцу не провели необходимые анализы, что помешало установить правильный диагноз. Это привело к тому, что теперь мальчик существенно отстает в развитии: не разговаривает, у него отсутствуют некоторые навыки самообслуживания.
«Истица указала, что если бы врачи вовремя поставили диагноз, состояние здоровья сына было бы значительно лучшим, а так он стал инвалидом и до конца своей жизни требует посторонней помощи», — отмечают в суде.
Судом установлено, что ответчик — организация, ответственная за проведение своевременного скрининг-обследования. И своим бездействием сотрудники этого структурного подразделения создали угрозу жизни и здоровью ребенка.
В частности, скрининг не провели в связи с недостаточным количеством тест-наборов, а после их получения соответствующее обследование все равно не осуществили и никаких рекомендаций по альтернативной диагностике генетических заболеваний матери не предоставили.
«То есть матери вообще не сообщили, что не сделали данный тест ее ребенку. Это привело к тому, что было упущено время на установление диагноза мальчику», — констатируется в судебном вердикте.
Как отмечается, ранее Одесский апелляционный суд изменил решение Киевского райсуда, уменьшив размер морального вреда до 50 тыс. гривен, но сейчас Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и оставил в силе решение райсуда.
Ранее победитель Игр непокоренных Александр Белобоков обвинил врачей, которые пришили ему кисть после тяжелой травмы, в нарушении врачебной тайны и потребовал компенсации морального ущерба.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!