- 14:10 «Отсидел»: истек срок скандальной дисквалификации Мишеля Платини
- 14:00 Трагедия в Дрогобыче: в горсовете решили снести злополучный дом
- 13:57 Стоял рядом с мишенью: под Хмельницким пенсионер застрелил знакомого
- 13:54 Марс в Весах: что это значит для всех знаков зодиака
- 13:51 Виктория Булитко рассказала правду о романе с Дмитрием Дикусаром
- 13:37 Потеплеет до +22: синоптик порадовала свежим прогнозом
- 13:33 В Ивано-Франковске школьницы помогли полицейским задержать воров
- 13:26 Здоровье не купишь: одесситке выплатят полмиллиона за халатность медиков
- 13:24 Заболевания десен провоцируют развитие гипертонии
- 13:13 «Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом»: человек Суркова отличился дерзким заявлением
- 13:04 Зеленский полагается на «чуйку»: советник Кличко о президенте Украины
- 13:01 Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год
Стоял рядом с мишенью: под Хмельницким пенсионер застрелил знакомого
В селе Россоша Хмельницкой области 64-летний мужчина застрелил знакомого. Об этом сообщили в областном главке полиции во вторник, 8 октября.
Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября днем. На пустыре 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина.
Пенсионер случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Убийство по неосторожности», санкция которой предусматривает от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в субботу, 5 октября, во время охоты в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища, приняв его за косулю. Ранее в Житомирской области лесник подстрелил подростка. Местный житель хотел отпугнуть коршуна, который нападал на кур. Для этого он взял охотничье ружье и начал стрелять. Одна из пуль срикошетила и попала в соседского мальчика, который гулял на своем дворе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!