Происшествия

Стоял рядом с мишенью: под Хмельницким пенсионер застрелил знакомого

В селе Россоша Хмельницкой области 64-летний мужчина застрелил знакомого. Об этом сообщили в областном главке полиции во вторник, 8 октября.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября днем. На пустыре 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина.

Пенсионер случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Убийство по неосторожности», санкция которой предусматривает от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в субботу, 5 октября, во время охоты в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища, приняв его за косулю. Ранее в Житомирской области лесник подстрелил подростка. Местный житель хотел отпугнуть коршуна, который нападал на кур. Для этого он взял охотничье ружье и начал стрелять. Одна из пуль срикошетила и попала в соседского мальчика, который гулял на своем дворе.

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