Общество и люди

В Киеве снова ограничат движение на Южном мосту: идет ремонт

На эстакаде столичного Южного моста приступили к очередному этапу замены деформационного шва, поэтому в направлении левого берега частично ограничено движение, сообщили в «Киевавтодормост». Деформационный шов изготовлен и укладывается по технологии Maurer (Германия). Напомним, что из-за ремонта в Киеве частично перекроют и Северный мост.

А пассажиров, пользующихся общественным транспортом, «Киевпасстранс» предупреждает:

— каждую ночь с 9 по 11 октября трамваи №№ 14 и 16 будут ходить по сокращенной схеме, так как ремонтируют пути соответственно на улицах Василенко и Добрынинской. Последние отправления по привычному маршруту № 14 — от Контрактовой площади в 22:30, 22:45, от проспекта Отрадный — в 23:46, 23:54.

А № 16 — от Контрактовой площади в 22:00, 22:25, от станции метро «Героев Днепра» — в 22:00, 22:25.

— в ночь на 9 октября меняется маршрут троллейбуса № 91 из-за ремонта контактной сети на бульваре Дружбы народов; движение транспорта организовано от улицы Милославской до Дарницкой площади и от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Лыбедская».

Напомним, что на ряде маршрутов пассажирского транспорта поменялись схемы и графики движения:

— вернулись на прежние трассы автобусы №№ 23 и 90;

— трамваи №№ 28, 33 ночью 9—11 октября курсируют по сокращенному графику, что связано с ремонтами колеи в районе пересечения улиц Закревского и Драйзера. Последние отправления № 28 по полной схеме от улицы Милославской — в 23:37, 23:42; от станции метро «Лесная» — в 22:48, 22:53; № 33 — от улицы С. Лифаря в 23:33, 23:50; от ДВРЗ — в 22:38, 22:51;

— движение отдельных рейсов автобуса № 20 организовано по сокращенному маршруту — № 20К: по улицам Льва Толстого, Антоновича (в обратном направлении улица Б. Васильковская), через Лыбедскую площадь, бульвар Дружбы Народов, проспект Голосеевский, Науки, по улице Маршальской и обратно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Борщаговке снова начали ходить скоростные трамваи № 1 и № 3.

А до конца года ремонтники должны закончить работы на пешеходном мосту через проспект Леся Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

Кроме того, в Киеве до 13 сентября работают традиционные продуктовые ярмарки, где можно купить товары из первых рук.



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