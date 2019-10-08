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Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака
Суббота, 12 октября, — плохой день для того, чтобы спасать людей, если они об этом не просят, поэтому займитесь собой.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Ели вы не готовы менять свою жизнь, то не рекомендуется ходить по гостям или отправляться в поездки.
Телец
Звезды советуют как можно реже проявлять эгоизм. А в течение дня могут произойти настоящие чудеса.
Близнецы
Помните об осторожности в ходе любого рода контактов, но и в управлении транспортным средством.
Рак
Ракам следует проявить осторожность в ходе виртуальных знакомств и реальных диалогов с незнакомцами противоположного пола.
Лев
В эту субботу не приветствуются активные занятия спортом, экстрим и все, что представляет угрозу для жизни.
Дева
Весьма удачно сложится ситуация в личных делах. Кто-то з Дев возобновит недавний роман.
Весы
Позвольте в этот день своему организму расслабиться: массаж, маски, вечеринки.
Скорпион
В субботу не предвидится особых поводов для беспокойств, но обратить внимание на старших родственников стоит.
Стрелец
Занятия йогой, чтение развивающей литературы, игры с детьми, а также посещение сауны или бани — все это будет хорошим выбором.
Козерог
Звезды советуют заняться бытовыми делами, которые постоянно откладывали на выходной.
Водолей
Возможны неприятные эпизоды, связанные с сотрудниками правопорядка.
Рыбы
Звезды советуют разобраться в своих отношениях с другом противоположного пола.
Удачного вам дня!
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Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!