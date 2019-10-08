Стиль жизни

Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака

Суббота, 12 октября, — плохой день для того, чтобы спасать людей, если они об этом не просят, поэтому займитесь собой.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Ели вы не готовы менять свою жизнь, то не рекомендуется ходить по гостям или отправляться в поездки.

Телец

Звезды советуют как можно реже проявлять эгоизм. А в течение дня могут произойти настоящие чудеса.

Близнецы

Помните об осторожности в ходе любого рода контактов, но и в управлении транспортным средством.

Рак

Ракам следует проявить осторожность в ходе виртуальных знакомств и реальных диалогов с незнакомцами противоположного пола.

Лев

В эту субботу не приветствуются активные занятия спортом, экстрим и все, что представляет угрозу для жизни.

Дева

Весьма удачно сложится ситуация в личных делах. Кто-то з Дев возобновит недавний роман.

Весы

Позвольте в этот день своему организму расслабиться: массаж, маски, вечеринки.

Скорпион

В субботу не предвидится особых поводов для беспокойств, но обратить внимание на старших родственников стоит.

Стрелец

Занятия йогой, чтение развивающей литературы, игры с детьми, а также посещение сауны или бани — все это будет хорошим выбором.

Козерог

Звезды советуют заняться бытовыми делами, которые постоянно откладывали на выходной.

Водолей

Возможны неприятные эпизоды, связанные с сотрудниками правопорядка.

Рыбы

Звезды советуют разобраться в своих отношениях с другом противоположного пола.

Удачного вам дня!

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