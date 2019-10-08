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Гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 13 октября, — день, в котором будет много радости и страсти.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Помните, что воскресенье предназначено для семейного отдыха и для неизнурительных дел, а не для обсуждения каких-то проблем.
Телец
Возможны мелкие бытовые неурядицы. У одиноких представителей знака предвидятся романтические знакомства.
Близнецы
Звезды советуют общаться с теми людьми, которые раз за разом вдохновляют и дарят уверенность в собственных силах.
Рак
Хорошо бы уехать из дома, оставив на более поздние сроки устранение и бытовых неурядиц.
Лев
Не рекомендуется требовать от себя слишком многого, выполняйте дела в щадящем режиме.
Дева
Звезды рекомендуют несколько снизить претензии в адрес близких людей, чтобы избежать конфликтов.
Весы
Прекрасный день, чтобы вдоволь поспать, позволить себе тотальную лень и полакомиться любимыми блюдами.
Скорпион
Ничто не сможет испортить теплую атмосферу этого воскресенья. Позаботьтесь о родственниках.
Стрелец
День в обществе самого близкого человека будет очень хорошим и ресурсным.
Козерог
13 октября не стоит позволять себе даже мелкую ложь, обман раскроют, а вам достанется позор.
Водолей
Не стоит обедать в сомнительной забегаловке, возможны отравления.
Рыбы
Следует опасаться внезапных конфликтов с людьми, которых считаете самыми близкими.
Удачного вам дня!
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