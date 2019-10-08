Стиль жизни

Гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 13 октября, — день, в котором будет много радости и страсти.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Помните, что воскресенье предназначено для семейного отдыха и для неизнурительных дел, а не для обсуждения каких-то проблем.

Телец

Возможны мелкие бытовые неурядицы. У одиноких представителей знака предвидятся романтические знакомства.

Близнецы

Звезды советуют общаться с теми людьми, которые раз за разом вдохновляют и дарят уверенность в собственных силах.

Рак

Хорошо бы уехать из дома, оставив на более поздние сроки устранение и бытовых неурядиц.

Лев

Не рекомендуется требовать от себя слишком многого, выполняйте дела в щадящем режиме.

Дева

Звезды рекомендуют несколько снизить претензии в адрес близких людей, чтобы избежать конфликтов.

Весы

Прекрасный день, чтобы вдоволь поспать, позволить себе тотальную лень и полакомиться любимыми блюдами.

Скорпион

Ничто не сможет испортить теплую атмосферу этого воскресенья. Позаботьтесь о родственниках.

Стрелец

День в обществе самого близкого человека будет очень хорошим и ресурсным.

Козерог

13 октября не стоит позволять себе даже мелкую ложь, обман раскроют, а вам достанется позор.

Водолей

Не стоит обедать в сомнительной забегаловке, возможны отравления.

Рыбы

Следует опасаться внезапных конфликтов с людьми, которых считаете самыми близкими.

Удачного вам дня!

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