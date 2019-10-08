Происшествия

На Житомирщине случайные прохожие спасли упавшего в реку ребенка: момент попал на видео

В Житомирской области едва не погибла двухлетняя девочка, упавшая с пешеходного моста в реку Случь. В момент инцидента ребенок находился на руках у матери, которая хотела что-то показать дочери, и не удержала ее. Напомним, минувшим летом в селе Малая Жмеринка Винницкой области три 11-летние подружки тайком от родителей пошли купаться на пруд, и едва не погибли.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, ребенка спасли оказавшиеся рядом местные жители.

«Предварительно было установлено, что с девочкой по пешеходному мосту гуляла ее мать. У ограждения мать взяла дочку на руки. Ребенок внезапно наклонился и женщина не удержала ее», — объясняют в полиции.

Пока мать оббегала мост, девочку уже достали из воды молодые люди, которые в то время находились на берегу.

После медосмотра ребенка никакой угрозы его здоровью или жизни установлено не было. В настоящее время девочка вместе с матерью находится дома.

7 октября по месту их жительства проверили работники ювенальной превенции Новоград-Волынского отдела полиции совместно с представителями социальной службы. У них не возникло претензий к условиям, в которых воспитывается ребенок.

«ФАКТЫ» рассказывали, как на Виннитчине 15-летний школьник спас тонущего ребенка, и как на Прикарпатье мужчина спас на воде троих детей ценой своей жизни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter