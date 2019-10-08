Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 13 октября, — день для посиделок с друзьями и родными, а также для себя.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Вы можете больше, чем думали. Сегодняшний день просто замечательно подходит для того, чтобы испытать себя.

Телец

Вы можете получить хорошую поддержку от своих старых друзей или единомышленников.

Близнецы

День обещает подарить немало счастливых минут тем Близнецам, которые обладают творческой фантазией.

Рак

Сегодня все проблемы будут спокойно решены в рабочем порядке, иные — буквально на ходу.

Лев

Сегодня вы отлично справитесь с решением семейных проблем, поможете близким, сделаете много хорошего.

Дева

Помните, что тяжелая работа может сказаться не лучшим образом на вашем настроении и физическом состоянии.

Весы

Возможны неожиданные приглашения на мероприятия, незапланированные поездки или визиты гостей.

Скорпион

Совет звезд: не употребляйте алкогольные напитки — их воздействие на организм сегодня будет особенно пагубным.

Стрелец

Сегодня стоит опасаться принятия опрометчивых и поспешных решений, никуда не спешите.

Козерог

Звезды советуют прогуляться в кино, поболтать с лучшим другом, поменять гардероб, освоить новое хобби.

Водолей

Без четкого плана действий вы сегодня ничего не сделайте, поэтому продумайте все заранее.

Рыбы

Сегодня удача предвидится в мелочах, например, в процессе покупки модного гаджета или аксессуаров для дома.

Удачного вам дня!

Читайте также советы астропсихолога для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter