24.56 / 24.88 26.93 / 27.46
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака

5:36 13 октября 2019 36
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 13 октября, — день для посиделок с друзьями и родными, а также для себя.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Вы можете больше, чем думали. Сегодняшний день просто замечательно подходит для того, чтобы испытать себя.

Телец

Вы можете получить хорошую поддержку от своих старых друзей или единомышленников.

Близнецы

День обещает подарить немало счастливых минут тем Близнецам, которые обладают творческой фантазией.

Рак

Сегодня все проблемы будут спокойно решены в рабочем порядке, иные — буквально на ходу.

Лев

Сегодня вы отлично справитесь с решением семейных проблем, поможете близким, сделаете много хорошего.

Дева

Помните, что тяжелая работа может сказаться не лучшим образом на вашем настроении и физическом состоянии.

Весы

Возможны неожиданные приглашения на мероприятия, незапланированные поездки или визиты гостей.

Скорпион

Совет звезд: не употребляйте алкогольные напитки — их воздействие на организм сегодня будет особенно пагубным.

Стрелец

Сегодня стоит опасаться принятия опрометчивых и поспешных решений, никуда не спешите.

Козерог

Звезды советуют прогуляться в кино, поболтать с лучшим другом, поменять гардероб, освоить новое хобби.

Водолей

Без четкого плана действий вы сегодня ничего не сделайте, поэтому продумайте все заранее.

Рыбы

Сегодня удача предвидится в мелочах, например, в процессе покупки модного гаджета или аксессуаров для дома.

Удачного вам дня!

Читайте также советы астропсихолога для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Вор в законе

По понятиям: в Украине "раскороновали" известного "вора в законе" (фото)

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Усик – Уизерспун: онлайн-трансляция дебютного боя украинца в супертяжеловесах

Усик – Уизерспун: онлайн-трансляция и все подробности боя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер