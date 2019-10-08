Стиль жизни

Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 14 октября, — день выходной, но у всех будет много дел.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: прежде чем принять важные решения, убедитесь, что располагаете нужной информацией.

Телец

Одиноким Тельцам следует быть поосторожнее с новыми знакомыми — сегодня будет сложно получить правильное впечатление о людях.

Близнецы

Удастся восстановить давние деловые отношения. А вот старую любовь лучше не возвращать.

Рак

Могут найтись причины для возобновления старого конфликта или всплыть забытые недомолвки.

Лев

Если хотите все сделать хорошо, следует старательно игнорировать советы окружающих.

Дева

День подойдет для семейных занятий и дружеских встреч. Вечером у вас может выпасть хороший шанс для романтического знакомства.

Весы

У Весов появится хорошая возможность вспомнить о старом друге или восстановить старые партнерские отношения.

Скорпион

Совет звезд: иногда стоит принимать во внимание точку зрения окружающих и признавать, что вы были в чем-то неправы.

Стрелец

Хороший день, чтобы назначить романтические свидание или принять гостей.

Козерог

Козерогам звезды советуют: не торопитесь делать покупки и не давайте в долг.

Водолей

Не стоит отвергать искреннее желание окружающих помочь вам. Берегите спину.

Рыбы

Родным понадобится ваша помощь. Возможна далекая поездка.

Удачного вам дня!

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