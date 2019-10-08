Шоу-бизнес

Не получит 100 миллионов: Алибасов проиграл суд против «Крота»

Скандальный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее якобы отравился жидкостью для промывки труб «Крот», проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».

Как сообщают росСМИ, продюсер «На-На» уверял суд, что упаковка «Крота», которым он отравился, похожа на питьевой йогурт.

Он требовал проведения экспертизы упаковки от производителей и заверял, что жертв этого средства может стать больше.

Суд не был на его стороне и отказал в иске на 100 млн рублей к производителям «Крота» — компании «АМС Медиа», а также к сети гипермаркетов «Ашан».

Слушания дела проходили в Пресненском районе Москвы 8 октября.

Напомним, что Алибасова обвиняли в инсценировке отравления.

Сам он говорит, что испытывает боли в желудке и лечится водкой.

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