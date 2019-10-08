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Падение с моста могло быть не случайным: открылись шокирующие подробности спасения ребенка на Житомирщине
В Новоград-Волынском возник настоящий скандал вокруг инцидента с падением в реку двухлетней девочки. В соцсетях устроили настоящую травлю матери — недоброжелатели начали утверждать (ссылаясь на свидетелей), что женщина сама бросила ребенка в Случ с 7-метровой высоты, явно намереваясь избавиться от девочки.
Медики, проводившие осмотр ребенка, решили, что его спасла верхняя одежда, которая сработала как спасательный круг.
«При осмотре ребенка я увидел, что ребенок холодная, ее трясет, она мокрая. Видимых повреждений я не увидел», — рассказал ТСН педиатр Новоград-Волынского ТМО Сергей Коваль.
Допросившие мать правоохранители пришли к выводу, что она в случившемся не виновата.
«Мы уверены в том что это был несчастный случай», — заявила пресс-секретарь Новоград-Волынского РО НП в Житомирской области Анна Волкова.
Теперь в полиции просят жителей Новоград-Волынского прекратить травлю женщины, которая до сих пор находится в шоке после случившегося. Маленькую Светочку она воспитывает одна, а в поле зрения соцслужб никогда не попадала.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что 7 октября семью испектировали работники ювенальной превенции Новоград-Волынского отдела полиции совместно с представителями социальной службы. У них не возникло претензий к условиям, в которых воспитывается ребенок.
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