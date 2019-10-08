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Общество и люди

Скандал в одесской школе: детей кормили супом с червями (фото)

22:32 8 октября 2019 161
школьная столовая
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В одной из школ Одессы в супе, предназначенном для питания детей, были обнаружены черви. Соответствующая жалоба размещена на официальном сайте «Единого центра обращения граждан» Одесского горсовета.

В частности, заявитель снабдил обращение фотографией: в ложке с супом отчетливо видны черви.

Отмечается, что речь о школе № 66, расположенной по улице Атамана Головатого (Суворовский район города).

«Вот такой суп с „белком“, по словам работников школы 66, дают детям на обед уже неделю!!! И это после массового отравления в школе 11», — написал заявитель.

В «Едином центре обращения граждан» жалобу зарегистрировали, присвоили ей порядковый номер. Заявителю сообщили, что в проблеме поручено разобраться до 22 октября директору департамента образования и науки Одесского городского совета Елене Буйневич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в сентябре в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу с пищевым отравлением обратились 53 ученика школы № 11. Отравление произошло во время обеда в школьной столовой. Во время проверки в пищеблоке были выявлены просроченные продукты. Позже на брифинге директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич заявила, что у части детей выявлен сальмонеллез. Она признала, что в пищеблоке были обнаружены просроченные продукты.

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