Происшествия

Навигатор «подвел под монастырь»: в Киеве произошло ДТП на недостроенной дороге возле Минского шоссе

В ночь на среду в столице на дороге, ведущей от Гостомельского КП к Минскому шоссе, опрокинулся легковой автомобиль Peugeot.

Его водитель двигался от Оболони в сторону площади Шевченко по непринятой в эксплуатацию дороге и на неосвещенном участке неожиданно для себя налетел на препятствие ؙ— уложенные поперек дороги бетонные бордюры.

Легковушка преодолела препятствие, подвинув его вперед метров на 15, но после этого водитель утратил контроль за машиной и она легла на бок.

Позже удалось узнать, что водитель попросил Peugeot у своего приятеля для того, чтобы отвезти знакомую в пригород.

Вместо этого она оказалась в больнице.

Характерно, что кратчайший маршрут движения подсказал навигатор.

Но прибор «не знал», что дорога не достроена и что строители решили «проинформировать» водителей об этом таким варварским путем.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в жутком ДТП погибли руководители полиции Николаевской области.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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