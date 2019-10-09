- 02:33 Стал импотентом из-за виагры: после приема лекарства у молодого парня месяц не проходила эрекция
- 01:54 Навигатор «подвел под монастырь»: в Киеве произошло ДТП на недостроенной дороге возле Минского шоссе
- 01:23 Мендель извинилась за "Kiev"
- 00:50 Ревнивый лабрадор: в США собака подстрелила попутчицу хозяина из пистолета
- 00:25 Размечтались: украинские пенсионеры рассказали, какую пенсию хотели бы получать
- 08.10 23:55 «Без комментариев»: представители Заворотнюк отказались говорить о ее выписке из больницы
- 08.10 23:25 Инструкции получены: стала известна дата вероятного поглощения Беларуси Россией
- 08.10 22:59 Парламент Нидерландов решил поискать в Украине виновных в трагедии рейса МН-17
- 08.10 22:43 Ани Лорак раскритиковали за огромный крест
- 08.10 22:37 Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение российского ГРУ, много лет действующее в Европе
- 08.10 22:32 Скандал в одесской школе: детей кормили супом с червями
- 08.10 21:53 Суд в Виннице арестовал на два месяца экс-участника АТО Крейга Ленга, выдачи которого требуют США
Навигатор «подвел под монастырь»: в Киеве произошло ДТП на недостроенной дороге возле Минского шоссе
В ночь на среду в столице на дороге, ведущей от Гостомельского КП к Минскому шоссе, опрокинулся легковой автомобиль Peugeot.
Его водитель двигался от Оболони в сторону площади Шевченко по непринятой в эксплуатацию дороге и на неосвещенном участке неожиданно для себя налетел на препятствие ؙ— уложенные поперек дороги бетонные бордюры.
Легковушка преодолела препятствие, подвинув его вперед метров на 15, но после этого водитель утратил контроль за машиной и она легла на бок.
Позже удалось узнать, что водитель попросил Peugeot у своего приятеля для того, чтобы отвезти знакомую в пригород.
Вместо этого она оказалась в больнице.
Характерно, что кратчайший маршрут движения подсказал навигатор.
Но прибор «не знал», что дорога не достроена и что строители решили «проинформировать» водителей об этом таким варварским путем.
Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в жутком ДТП погибли руководители полиции Николаевской области.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!