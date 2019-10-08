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Авто столкнулись лоб в лоб: в жутком ДТП погибли руководители полиции Николаевской области (фото)
8 октября на трассе Николаев-Херсон произошло ДТП. Эта авария стала еще одним дорожным происшествием со смертельными исходами. На трассе столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и внедорожник Lexus GX 460 — сообщает полиция Николаевской области.
В ДТП погибли заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Николаевской области, начальник уголовной полиции полковник Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника УПН ГУНП подполковник Владимир Илличко. Они находились в «Тойоте» и ехали со стороны Херсона.
«Лексус» двигался во встречном направлении, и возле села Шевченково автомобили столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, причиной стал выезд «Лексуса» на встречную полосу. После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину.
Водитель и пассажир «Тойоты», офицеры полиции, погибли. Водитель «Лексуса» госпитализирован.
Из-за аварии движение по трассе в обоих направлениях затруднено.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Одессой 16-летний подросток стал причиной двух смертей.
Фото Novosti-N.org и полиции Николаевской области.
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