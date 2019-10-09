Как выжить на пенсии: украинцы назвали источники дополнительного дохода

Украина

Только небольшая часть граждан Украины (8%) рассчитывают на то, что смогут достойно прожить на государственную пенсию, в то время как 79% считают, что пенсии будет недостаточно. Такие данные получены во время опроса компании Research & Branding Group.

Основной стратегией выживания, позволяющей, преодолеть разрыв между потребностью жить достойно и возможностями, которые для этого предоставляет размер государственной пенсии, большая часть жителей Украины назвали продолжение работы на пенсии (38%).

Далее с большим отрывом следуют помощь детей (11%), накопительная пенсия (8%), сдача в аренду недвижимости (5%), депозит или иные финансовые возможности (5%), доходы от собственного бизнеса (3%) и ряд иных, частота упоминания которых находится в рамках статистической погрешности.

Опрос проводился в период 7−16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки — 2,2%.

Напомним, что согласно данных Пенсионного фонда Украины, в стране насчитывается 11,3 млн пенсионеров и существует пять основных типов пенсий: по возрасту (12% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 3009 грн), по инвалидности (76% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2547 грн), в связи с потерей кормильца (6% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2853 грн), по выслуге лет (5% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 4124 грн) и социальная пенсия (1% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 1571 грн).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские пенсионеры считают, что размер пенсии, которой бы им хватало на удовлетворение всех финансовых потребностей ее получателей, должен быть равен 11 041 гривен.

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