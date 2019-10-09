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Украина

Размечтались: украинские пенсионеры рассказали, какую пенсию хотели бы получать

0:25 9 октября 2019 21
Пенсия в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские пенсионеры считают, что размер пенсии, которой бы им хватало на удовлетворение всех финансовых потребностей ее получателей, должен быть равен 11 041 гривен.

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Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Согласно результатам исследования, 73% получателей пенсионных выплат в Украине считают их уровень недостаточным, тогда как удовлетворены им только 8% получателей.

Таким образом, желаемый размер пенсии в 3,7 раза выше, чем фактический средний размер на 1 июля 2019 года — 3006 грн.

Опрос проводился в период 7−16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки — 2,2%.

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Напомним, что согласно данных Пенсионного фонда Украины, в стране насчитывается 11,3 млн пенсионеров и существует пять основных типов пенсий: по возрасту (12% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 3009 грн), по инвалидности (76% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2547 грн), в связи с потерей кормильца (6% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2853 грн), по выслуге лет (5% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 4124 грн) и социальная пенсия (1% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 1571 грн).

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно проекту государственного бюджета Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

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