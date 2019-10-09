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Размечтались: украинские пенсионеры рассказали, какую пенсию хотели бы получать
Украинские пенсионеры считают, что размер пенсии, которой бы им хватало на удовлетворение всех финансовых потребностей ее получателей, должен быть равен 11 041 гривен.
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Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group.
Согласно результатам исследования, 73% получателей пенсионных выплат в Украине считают их уровень недостаточным, тогда как удовлетворены им только 8% получателей.
Таким образом, желаемый размер пенсии в 3,7 раза выше, чем фактический средний размер на 1 июля 2019 года — 3006 грн.
Опрос проводился в период 7−16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки — 2,2%.
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Напомним, что согласно данных Пенсионного фонда Украины, в стране насчитывается 11,3 млн пенсионеров и существует пять основных типов пенсий: по возрасту (12% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 3009 грн), по инвалидности (76% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2547 грн), в связи с потерей кормильца (6% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2853 грн), по выслуге лет (5% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 4124 грн) и социальная пенсия (1% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 1571 грн).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно проекту государственного бюджета Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.
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