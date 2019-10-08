Пенсия под угрозой: тысячи украинцев могут остаться без выплат

Украина

В Украине уже больше месяца можно оформлять пенсии онлайн. В Пенсионном фонде (ПФУ) уверяют, что такую «пенсию в один клик» получили более тысячи украинцев. Но, как оказалось, с оформлением пенсий есть и проблемы — без выплат могут остаться сотни тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. — ФОП). Об этом пишет «Сегодня».

Издание поясняет, что сейчас такие бизнесмены платят единый налог (918 гривен по состоянию на октябрь-2019). Именно этот налог и дает упрощенцам право на пенсию. Но для оформления выплат нужен и стаж — сейчас это 26 лет, но требования постепенно ужесточаются, и к 2028 году для выхода на пенсию понадобится уже 35 лет трудового стажа. Но как ФОП может доказать, что проработал достаточно долго, чтобы получать пенсию?

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Автор статьи описывает случай: когда 60-летний мужчина-частный предприниматель обратился Пенсионный фонд, его там шокировали, сказав, что он может не рассчитывать на пенсию. Оказалось, что у ПФУ нет сведений об уплате взносов за 90-е годы.

На это же жалуется большинство ФЛП пенсионного или предпенсионного возраста.

При этом документы могут быть утрачены, а некоторые архивы и вовсе сгорели.

Часто база данных терялась в налоговых. И если в областных центрах еще более-менее ситуация, то в районных центрах она вообще катастрофическая.

Издание отмечает, что с каждым годом ФОПов, которые не могут выйти на пенсию, становится все больше. Сейчас это люди, которые начинали работать в 90-х. Тогда бизнес открывали 25−30-летние, и преимущественно от безысходности — работы не было, заводы, фабрики закрывались. Совсем скоро им исполнится 60 лет.

А когда ФОПов, которым отказали в пенсии, наберется критическая масса, это может грозить социальным взрывом. Предприниматели говорят: если их декларации об уплате взносов так и не найдут и если им откажут в пенсии — они выйдут на митинги.

В то же время в Пенсионном фонде, в который предприниматели и должны подавать отчетность, заявляют, что все документы надежно сохраняются. В случае же утери предприниматели должны были их хранить также, поэтому справедливость восторжествует.

Но самих предпринимателей такие объяснения возмущают — ведь никто не предупреждал, что нужно сохранять документацию, чтобы потом ее показать Пенсионному фонду.

Еще один вариант, который предлагают предпринимателям предпенсионного возраста — стаж, которого не хватает, можно докупить. Официально заплатить минимальные взносы — ЕСВ — один месяц сейчас — это 918 гривен. То есть только год обойдется в 11 000 гривен. А если не хватает лет десять? Это уже более ста тысяч. То есть право на минимальную пенсию может стоить очень дорого.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 гривен. Вместе с ростом минималки будет расти и пенсия украинцев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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