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Усик узнал имя нового соперника: им стал американский фармацевт
Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом), поединок которого с голландцем Тайроном Спонгом был отменен из-за попавшегося на допинге соперника, получил нового соперника для дебюта в супертяжелом весе.
Им стал 38-летний опытный американец Чазз Уизерспун (38 побед, 29 из них — нокаутом, 3 поражения), который выиграл восемь подряд поединков, а последнее поражение потерпел более семи лет назад, в апреле 2012-го. Примечательно, что новый оппонент украинца имеет диплом о высшем образовании в области фармацевтического маркетинга.
«Я не могу дождаться встречи с Усиком в Чикаго. Я готовился к серьезному бою. Александр перешел в супертяжелый вес — он узнает, что это совершенно другая игра. Я выиграл свои последние восемь боев, и я действительно чувствую, что ждал своего часа огромной возможности, подобной этой. Собираюсь приложить все силы в борьбе на ринге», — цитирует Уизерспуна Matchroom Boxing.
Отметим, что у Чазза был запрет на проведение боев до 20 ноября, наложенный Атлетической комиссией штата Пенсильвания, за отказ от поединка. Но, видимо, он не распространяется за пределы штата, поскольку бой с Усиком в Чикаго пройдет в оговоренные ранее сроки — боксеры выйдут в ринг Wintrust Arena в субботу, 12 октября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в крови Тайрона Спонга нашли повышающий тестостерон препарат кломифен.
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