- 10:00 Самолет улетел полупустым: украинцы застряли в аэропорту Латвии
- 09:55 Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи
- 09:52 В Киеве устроили самосуд над наглой воровкой: в сеть попало видео происшествия
- 09:49 Сеть насмешило видео с котятами, которые смотрят мультфильм «Том и Джерри»: особенно их заинтересовала мышь
- 09:34 В Ровно нашли застреленным офицера полиции
- 09:29 Импичмент Трампу: Белый дом отказался сотрудничать со следствием
- 09:27 Трагедия на Днепропетровщине: в реке нашли тело 9-летней девочки
- 09:21 Свитолина третий год подряд сыграет на итоговом турнире WTA
- 09:16 Страшно смотреть: свидетели выписки Заворотнюк описали ее внешность
- 09:07 Валютные качели: курс доллара упал после роста
- 08:47 Усик узнал имя нового соперника: им стал американский фармацевт
- 08:39 В Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин: детали происшествия
Импичмент Трампу: Белый дом отказался сотрудничать со следствием
В Белом доме отказались выполнять требования демократов о документах и показаниях, которые необходимы для расследования в рамках процедуры по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Вы разработали и осуществили свое расследование таким образом, что оно нарушает фундаментальную справедливость и конституционно установленный должный процесс», — ответил Пэт Чиполлоне, адвокат Белого дома, спикеру Нэнси Пелоси и председателям комитетов, проводящих расследование. Всего письмо включает восемь страниц.
По словам Пэта Чиполлоне, расследование «недействительно», так как не было официального голосования о начале расследования в рамках процедуры импичмента. Он утверждает, что это является очевидной попыткой повлиять на выборы 2020 года и не имеет законных оснований.
Ранее сообщалось, что скандальный нардеп обратился в ГБР с просьбой открыть уголовное дело на Зеленского.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».