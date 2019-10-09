Импичмент Трампу: Белый дом отказался сотрудничать со следствием

Мир

В Белом доме отказались выполнять требования демократов о документах и показаниях, которые необходимы для расследования в рамках процедуры по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Вы разработали и осуществили свое расследование таким образом, что оно нарушает фундаментальную справедливость и конституционно установленный должный процесс», — ответил Пэт Чиполлоне, адвокат Белого дома, спикеру Нэнси Пелоси и председателям комитетов, проводящих расследование. Всего письмо включает восемь страниц.

По словам Пэта Чиполлоне, расследование «недействительно», так как не было официального голосования о начале расследования в рамках процедуры импичмента. Он утверждает, что это является очевидной попыткой повлиять на выборы 2020 года и не имеет законных оснований.

Ранее сообщалось, что скандальный нардеп обратился в ГБР с просьбой открыть уголовное дело на Зеленского.

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