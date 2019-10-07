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Три комитета Палаты представителей Конгресса США, ведущие расследование по делу импичмента президента страны, обратились в Пентагон и бюджетное управление Белого дома с требованием предоставить документы, касающиеся прекращения Дональдом Трампом американской помощи Украине.

Об этом пишет американское издание The Hill.

«Комитеты расследуют, до какой степени президент Трамп поставил под угрозу национальную безопасность [США], оказав давление на Украину относительно ее вмешательства в наши выборы 2020 года и задержав военную помощь, оказанную Конгрессом в поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, а также возможные усилия с целью скрыть эти дела», — говорится в совместных письмах обоим ведомствам от глав комитетов по иностранным делам, по делам надзора и по вопросам разведки, в которых большинство имеет Демократическая партия США.

Авторы писем требуют предоставить документы, необходимые комитетам для выяснения последовательности событий и причин, которые стали причиной для решения Белого дома задержать критически важную военную помощь Украине, решение о которой было принято Конгрессом для противостояния российской агрессии.

В письмах сказано о том, что документы должны быть предоставлены до 15 октября. Отказ в их предоставлении может быть квалифицирован как препятствование правосудию, предупредили председатели комитетов.

Издание уточняет, что в конце прошлой недели, 4 октября, эти же комитеты прислали руководителю аппарата Белого дома обязательное к исполнению предписание похожего содержания из-за того, что на два предыдущих письма с просьбами добровольно предоставить такие документы там никто не ответил.

Также 4 октября письмо-просьбу о документах, связанных с прекращением помощи Украине, эти комитеты направили и вице-президенту США Майку Пенсу.

Ранее подобные требования предоставить следующие документы адресовали Белом дому и его бюджетному управлению и другие комитеты Палаты представителей.

Напомним, что в ходе начавшейся в США процедуры импичмента и расследования в комитетах Палаты представителей Дональда Трампа обвиняют в попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью убедить его расследовать деятельность в Украине демократа Джо Байдена, вероятного главного конкурента действующего президента США на выборах 2020 года, и его сына, и использование для этого военной помощи, которую США оказывают Украине.

Трамп объявил, что прекращает уже принятую Конгрессом помощь Украине, общая сумма которой составляла 400 млн долларов, за несколько дней до телефонного разговора с Зеленским. Позже Трамп под давлением Конгресса разблокировал эту помощь, но ее уже не могли оказать в полном объеме из-за окончания финансового года в США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не оказывал на него давления и не выдвигал каких-либо условий во время телефонного разговора с президентом Украины. Об этом он сказал в интервью японскому информагентству Kyodo,

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