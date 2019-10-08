24.71 / 25.09 27.03 / 27.55
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ГБР просят завести дело на Зеленского из-за скандальной фразы в разговоре с Трампом

17:04 8 октября 2019 63
Алексей Гончаренко
Инф. «ФАКТОВ»

Алексей Гончаренко, народный депутат из фракции «Европейская солидарность», обратился в ГБР с просьбой расследовать заявление, которое президент Украины Владимир Зеленский сделал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Facebook.

«Направил депутатское обращение в ДБР по поводу слов Президента Украины, что «генпрокурор — 100% мой человек», — пишет Алексей Гончаренко.

Он утверждает, что в этих словах Зеленского можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебным положением».

Алексей Гончаренко отправил депутатское обращение к директору ГБР Роману Трубе и уверен, что бюро начнет уголовное расследование насчет высказывания Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что выяснились новые шокирующие подробности переписки Курта Волкера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер