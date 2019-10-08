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ГБР просят завести дело на Зеленского из-за скандальной фразы в разговоре с Трампом
Алексей Гончаренко, народный депутат из фракции «Европейская солидарность», обратился в ГБР с просьбой расследовать заявление, которое президент Украины Владимир Зеленский сделал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Facebook.
«Направил депутатское обращение в ДБР по поводу слов Президента Украины, что «генпрокурор — 100% мой человек», — пишет Алексей Гончаренко.
Он утверждает, что в этих словах Зеленского можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебным положением».
Алексей Гончаренко отправил депутатское обращение к директору ГБР Роману Трубе и уверен, что бюро начнет уголовное расследование насчет высказывания Владимира Зеленского.
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