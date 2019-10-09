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- 10:00 Самолет улетел полупустым: украинцы застряли в аэропорту Латвии
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Самолет улетел полупустым: украинцы застряли в аэропорту Латвии (фото)
В Рижском аэропорту 20 граждан Украины не смогли выполнить посадку в самолет. Об этом журналист Александр Глущенко сообщает в Facebook. Ранее сообщалось, что осенью SkyUp запустит рейс из Украины в Париж.
«20 граждан Украины просто помахали ручкой самолету, улетающему на Киев, потому что в рижском аэропорту работает в час пик один пункт контроля из 8», — написал Глущенко.
По его словам, даже приезд в аэропорт за два часа до вылета, а у некоторых за три-четыре часа, не увенчался успехом! Тем, кто вложил 10 Euro в fastline это тоже не особо помогло.
«20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели… Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились! Когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что опаздывают — никакой реакции!» — пишет Глущенко.
Напоследок журналист обращается к послу Латвии в Украине: «Ваши действия, если схожая ситуация была бы в Борисполе, и граждан Латвии просто кинули по вине аэропорта и халатности его служб?».
Как сообщалось ранее, самолет с украинцами не смог долететь до Турции.
Фото: Александр Глущенко.
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