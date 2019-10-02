24.94 / 25.60 27.06 / 27.90
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

SkyUp запустит новый рейс из Львова: что об этом известно

15:19 2 октября 2019 144
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября начнет выполнять полеты по маршруту Львов-Париж. Ранее авиакомпания решила пересмотреть свою программу полетов на осень, отменив несколько рейсов во Францию.

Как сообщает Аvianews, перевозчик уже запустил продажу билетов на новые рейсы. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по средам и субботам.

Минимальная цена авиабилетов составляет 1 425 грн (53 евро) в одну сторону по тарифу, который предусматривает перевозку только ручной клади. Стоимость перелета в обе стороны начинается от 3 097 грн (116 евро).

SkyUp будет летать в аэропорт Парижа Бове, расположенный в 70 км от французской столицы. Известно, что туда же летают лоу-косты Ryanair и Wizz Air.

Как сообщали «ФАКТЫ», лоукост-авиакомпания SkyUp в октябре откроет новый рейс в Шарджу — культурную столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Первый вылет запланирован на 26 октября, а билеты уже поступили в продажу. Также с октября компания запускает рейсы в Прагу из Львова и Киева и несколько внутриукраинских маршрутов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер