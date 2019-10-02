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SkyUp запустит новый рейс из Львова: что об этом известно
Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября начнет выполнять полеты по маршруту Львов-Париж. Ранее авиакомпания решила пересмотреть свою программу полетов на осень, отменив несколько рейсов во Францию.
Как сообщает Аvianews, перевозчик уже запустил продажу билетов на новые рейсы. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по средам и субботам.
Минимальная цена авиабилетов составляет 1 425 грн (53 евро) в одну сторону по тарифу, который предусматривает перевозку только ручной клади. Стоимость перелета в обе стороны начинается от 3 097 грн (116 евро).
SkyUp будет летать в аэропорт Парижа Бове, расположенный в 70 км от французской столицы. Известно, что туда же летают лоу-косты Ryanair и Wizz Air.
Как сообщали «ФАКТЫ», лоукост-авиакомпания SkyUp в октябре откроет новый рейс в Шарджу — культурную столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Первый вылет запланирован на 26 октября, а билеты уже поступили в продажу. Также с октября компания запускает рейсы в Прагу из Львова и Киева и несколько внутриукраинских маршрутов.
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