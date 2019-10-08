Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники

Шоу-бизнес

Появились новые сведения о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которую СМИ преждевременно похоронили, сообщив о ее смерти. Как пишет Telegram-канал Mash, звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из частной московской клиники «Европейский медицинский центр», где она проходила лечение последний месяц, и увезли в неизвестном направлении. Это случилось несколько дней назад.

Где дальше будет проходить лечение Заворотнюк, не уточняется. Известно, что актриса все еще находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщали, что она прошла курс лучевой и химиотерапии.

Напомним, родные Анастасии, укоторой якобы последняя стадия рака головного мозга, все также не комментируют ее здоровье. После слухов о смерти актрисы они в очередной раз обратились к СМИ оставить их семью в покое. В РФ даже подумывают на государственном уровне запретить прессе писать о Заворотнюк, ссылаясь на анонимные источники.

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