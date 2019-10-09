Страшно смотреть: свидетели выписки Заворотнюк описали ее внешность

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую выписали из частной московской клиники, изменилась до неузнаваемости.

Об этом порталу Дни.ру рассказали очевидцы выписки больной актрисы.

«Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа», — отметили собеседники портала.

«Просто страшно смотреть на нее!» — добавили они.

Напомним, что ранее лишний вес актрисы объяснил врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Александр Саникидзе. «Это от дексаметазона (гормонального препарата), который назначается всегда при отеке головного мозга», — отметил он.

По словам врачей, эти лишние килограммы быстро уходят.

Напомним, что ранее еще один врач назвал возможные причины выписки актрисы.

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