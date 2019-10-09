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Страшно смотреть: свидетели выписки Заворотнюк описали ее внешность

9:16 9 октября 2019 997
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую выписали из частной московской клиники, изменилась до неузнаваемости.

Об этом порталу Дни.ру рассказали очевидцы выписки больной актрисы.

«Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа», — отметили собеседники портала.

«Просто страшно смотреть на нее!» — добавили они.

Напомним, что ранее лишний вес актрисы объяснил врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Александр Саникидзе. «Это от дексаметазона (гормонального препарата), который назначается всегда при отеке головного мозга», — отметил он.

По словам врачей, эти лишние килограммы быстро уходят.

Напомним, что ранее еще один врач назвал возможные причины выписки актрисы.

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