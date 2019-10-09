- 14:41 По человеческим меркам ей было бы 136 лет: умерла самая старая собака в Украине
- 14:28 Как сделать из ребенка звезду экрана: советы продюсера шоу «Дети против звезд»
- 14:27 ГБР объявило в розыск миллиардера Жеваго
- 14:18 Под Киевом трагически погибли сестры-близнецы: подробности и фото с места происшествия
- 14:17 Модное пирожное «Киевский каштан»: легкий рецепт
- 14:10 Мининфраструктуры не имеет плана развития конкурентной авиаотрасли в Украине, — СМИ
- 14:09 Не Шевченко: «Милан» представил нового главного тренера
- 14:07 Кейт Миддлтон посетила музей в зеленых кюлотах и бордовом джемпере за 47 долларов
- 14:07 У Зеленского ответили на слухи о его встрече с бизнесменом Кислиным в США
- 13:54 Угроза терактов в Германии: сириец на угнанном грузовике протаранил восемь автомобилей
- 13:41 Молодожены Джастин Бибер и Хейли Болдуин снялись в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein
- 13:39 Труба заявил, что дело Пашинского могут переквалифицировать
На блокпосту в Кременной произошла стычка со стрельбой: что об этом известно (фото, видео)
В среду, 9 октября, на блокпосту в Луганской области произошла стычка между полицейскими и активистами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить запланированное разведение войск.
Видео с места происшествия опубликовано в Facebook.
На ролике видно, как ветераны и участники акции подошли к блокпосту, однако полиция их не пускает. В соцсетях пишут, что полицейским была дана команда «К бою». Противостояние продолжается, полиция пока стреляет в воздух. Ветераны вступают в стычки с правоохранителями. Проехать к Золотому участникам акции не удается. Дорогу преграждают автомобили.
Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что у людей, которые едут на мирную акцию в Золотое, не было при себе оружия.
«Оружия у людей нет, но есть неадекватная реакция со стороны силовиков. Первым заместителем губернатора была написана кляуза с целью разобраться с этими людьми», — цитирует Билецкого Іnforesist.
Позже волонтеры сообщили, что правоохранители начали пропускать колонны с участниками акции.
В полиции пока не комментируют случившееся.
Напомним, 6 октября лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск.
«ФАКТЫ» писали о том, что по словам заместителя командующего штаба ООС Богдана Бондаря, в случае разведения сил, в серую зону попадут населенные пункты, которые сейчас находятся под контролем украинской армии. А боевики оставят Ясиноватую, часть Донецка и Сокольники.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.