Украина

На блокпосту в Кременной произошла стычка со стрельбой: что об этом известно (фото, видео)

В среду, 9 октября, на блокпосту в Луганской области произошла стычка между полицейскими и активистами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить запланированное разведение войск.

Видео с места происшествия опубликовано в Facebook.

На ролике видно, как ветераны и участники акции подошли к блокпосту, однако полиция их не пускает. В соцсетях пишут, что полицейским была дана команда «К бою». Противостояние продолжается, полиция пока стреляет в воздух. Ветераны вступают в стычки с правоохранителями. Проехать к Золотому участникам акции не удается. Дорогу преграждают автомобили.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что у людей, которые едут на мирную акцию в Золотое, не было при себе оружия.

«Оружия у людей нет, но есть неадекватная реакция со стороны силовиков. Первым заместителем губернатора была написана кляуза с целью разобраться с этими людьми», — цитирует Билецкого Іnforesist.

Позже волонтеры сообщили, что правоохранители начали пропускать колонны с участниками акции.

В полиции пока не комментируют случившееся.

Напомним, 6 октября лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск.

«ФАКТЫ» писали о том, что по словам заместителя командующего штаба ООС Богдана Бондаря, в случае разведения сил, в серую зону попадут населенные пункты, которые сейчас находятся под контролем украинской армии. А боевики оставят Ясиноватую, часть Донецка и Сокольники.

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