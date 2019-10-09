Украина

Разведение войск на Донбассе: какие населенные пункты могут оказаться в "серой зоне"

Вопрос населенных пунктов, от которых должны отойти боевики во время разведения сил на Донбассе, будет еще обсуждаться на переговорах в Минске и в «нормандском формате». В «серую зону» могут попасть также населенные пункты, которые сейчас находятся под контролем украинской армии. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил заместитель командующего штаба ООС Богдан Бондарь.

«Серыми зонами» могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское.

Богдан Бондарь, комментируя это, назвал такую информацию «одним из вариантов, которые рассматриваются».

При этом он заметил, что боевики должны будут отойти из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников.

«Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось», — заявил Бондарь.

Заместитель командующего штаба ООС также отметил, что уже есть «опыт работы в Станице Луганской, где несколько улиц попали в область разведения».

«И так же Катериновка. Около 120 человек остается в области разведения. Там будут работать все органы власти, будет работать Нацполиция, а также будет соответственно осуществляться мониторинг. ОБСЕ взяло обязательство — мониторинг верификации этих участков. А украинская и российская стороны соответственно — зеркальный отвод на 1 километр для каждой стороны», — сказал он.

Напомним, намеченное на 7 октября разведение сил и средств в районе Золотого Луганской области не состоялось из-за обстрелов боевиков.

Ранее начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявил, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter