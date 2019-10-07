Происшествия

Сидел на руках у водителя: в жутком ДТП на Киевщине погиб ребенок (фото)

Вечером 6 октября в Володарском районе Киевской области случилось ДТП, которое привело к смерти ребенка. В эти дни произошла еще одна трагедия, в которой пострадали дети. О смертельной аварии сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

33-летний житель города Бровары вместе с пасынком ехал на рыбалку. При этом мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с бетонным ограждением. Авария привела к гибели семилетнего ребенка на месте происшествия. Водителя в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе в Киеве жуткую смерть встретил приезжий мужчина.

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