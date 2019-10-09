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Происшествия

ГБР объявило в розыск миллиардера Жеваго

14:27 9 октября 2019 269
Жеваго
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск бывшего народного депутата и бывшего владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго, которому заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате огромной суммы денег. Об этом на брифинге в среду, 9 октября, заявил глава ведомства Роман Труба.

Труба отметил, что бизнесмена вызвали в ГБР для получения подозрения, он не явился. Поэтому начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда о его задержании.

Как сообщают «Українські новини», в конце сентября Жеваго выехал из Украины и не возвращался.

28 сентября Жеваго заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка «Финансы и Кредит».

Напомним, по данным американского журнала Forbes, Константин Жеваго с капиталом 1,5 миллиарда долларов находится в рейтинге самых богатых людей мира в числе семи долларовых миллиардеров из Украины.

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