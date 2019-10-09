- 15:59 Что-то новенькое: Зеленский решил отвечать на вопросы журналистов целый день
- 15:59 Брижит Макрон против принцессы Дании: стильные дамы вместе посетили школу
- 15:37 79-летний Эммануил Виторган снова собирается стать отцом
- 15:30 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 15:30 В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время
- 15:14 В Германии в самый важный иудейский праздник неизвестные открыли стрельбу возле синагоги
- 14:58 Украинские моряки побывали на допросе ГБР: выяснились детали
- 14:57 Голливудская погоня: в Днепре полицейские на 12 машинах ловили подозреваемых
- 14:41 По человеческим меркам ей было бы 136 лет: умерла самая старая собака в Украине
- 14:28 Как сделать из ребенка звезду экрана: советы продюсера шоу «Дети против звезд»
- 14:27 ГБР объявило в розыск миллиардера Жеваго
- 14:18 Под Киевом трагически погибли сестры-близнецы: подробности и фото с места происшествия
ГБР объявило в розыск миллиардера Жеваго
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск бывшего народного депутата и бывшего владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго, которому заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате огромной суммы денег. Об этом на брифинге в среду, 9 октября, заявил глава ведомства Роман Труба.
Труба отметил, что бизнесмена вызвали в ГБР для получения подозрения, он не явился. Поэтому начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда о его задержании.
Как сообщают «Українські новини», в конце сентября Жеваго выехал из Украины и не возвращался.
28 сентября Жеваго заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка «Финансы и Кредит».
Напомним, по данным американского журнала Forbes, Константин Жеваго с капиталом 1,5 миллиарда долларов находится в рейтинге самых богатых людей мира в числе семи долларовых миллиардеров из Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...