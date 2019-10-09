Стиль жизни

Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 17 октября, — день, когда не стоит делать необдуманные шаги и покупки.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам стоит обратиться к врачу. Возможен странный телефонный звонок с шокирующими новостями.

Телец

Одиноким Тельцам не следует игнорировать ухаживания со стороны давнего друга противоположного пола.

Близнецы

Совет звезд: не бойтесь рискнуть в мелочах, но воздержитесь от кардинальных перемен в основных жизненных сферах.

Рак

Хороший день для тех, кто ищет инвесторов, партнёров по бизнесу или пытается выгодно трудоустроиться.

Лев

Звезды советуют чаще молчать и взвешивать каждый свой шаг, ведь может начаться неконтролируемый приступ агрессии.

Дева

Совет звезд: не рекомендуется брать деньги в долг (особенно, на жёстких условиях коммерческих банков).

Весы

У Весов день перемен. Они могут найти новую работу, обновить гардероб и даже начать ремонт.

Скорпион

Звезды обещают приятные встречи и небольшие покупки. Обратите внимание на свой рацион.

Стрелец

Стрельцы могут удачно трудоустроиться, поладить со строгим начальством, найти новых инвесторов.

Козерог

При решении внутрисемейных проблем нежелательна уступчивость. Многие проблемы решаться сами собой.

Водолей

Не стоит сближаться с людьми, которых видите впервые. Вечером могут нагрянуть гости.

Рыбы

Прекрасный день. Звезды советуют перестать тревожиться по пустякам и широко улыбнуться этому миру.

Удачного вам дня!

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