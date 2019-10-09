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В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время
Холодная погода, которая пришла в Украину в начале этой недели, принесла не только ночные заморозки. Так, Карпаты засыпало снегом, а в понедельник зима добралась и до столицы: 7 октября в Киеве выпал первый снег.
Правда, синоптики обещают, что совсем скоро погода изменится: холода отступят. Правда, заморозки могут переместиться на юг, где также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Действительно ли в Украину придет очередное бабье лето, «ФАКТЫ» решили уточнить у известных украинских синоптиков.
Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в субботу в Украину придет бабье лето.
— В четверг в северных и западных областях возможен небольшой дождь, а 11октября на юге и востоке — местами умеренный дождь. До конца этой недели и в начале следующей будет преимущественно сухая погода, — говорит Наталья Голеня. — А 12 и 13 октября дневная температура повысится до 18—23 градусов тепла. То есть придет бабье лето. Оно продлится аж до следующих выходных, когда погода может измениться.
В четверг, 10 октября, дожди возможны на западе, севере, в центре, а местами на востоке и юге страны. Скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду. Днем на западе и севере Украины температура воздуха не поднимется выше 17 градусов тепла, а вот на юге столбики термометров, достигнут отметки плюс 20.
В пятницу, 11 октября, небольшой дождь накроет всю страну, он будет сопровождаться порывами ветра — до 8 метров в секунду. Днем в западных и местами северных областях температура воздуха не поднимется выше 16 градусов тепла, а в южных воздух прогреется до плюс 19.
В субботу, 12 октября, дождить будет по всей Украине, кроме Черновицкой области. Ожидаются также сильные порывы ветра — до 10 метров в секунду. Днем на севере и западе воздух прогреется до 17—18 градусов, а вот на юге возможно плюс 20.
В воскресенье, 13 октября, сухо и солнечно по всей стране, но порывы ветра будут достигать скорости 10 метров в секунду. Днем местами на севере и востоке воздух прогреется до 16 градусов тепла, а вот в Ивано-Франковской области столбики термометров достигнут отметки плюс 22. В целом на юге и западе ожидается температура воздуха до 21 градуса тепла.
По словам народного синоптика Владимира Деркача начало второй десятидневка октября порадует украинцев кратким потеплением — бабьим летом.
— Это бабье лето будет коротким. Уже в самом конце первой декады придет похолодание с ночными заморозками. Днем температура хотя и будет с плюсом, но с небольшим. Это похолодание коснется и третьей декады, а в конце месяца хорошо потеплеет— это будет второе бабье лето.
— Какая погода будет преобладать в последний месяц осени?
— Начало ноября обещает быть ясным и теплым, временами возможны небольшие дожди. В первой декаде температура что днем, что ночью будет плюсовой. Вторая десятидневка ноября будет холодной и может начаться небольшими осадками. Ночью возможны заморозки. В средине ноября на несколько дней потеплеет. Дальше придет ощутимое похолодание со снегом. Этот холод захватит и третью декаду, которая также отметится осадками разной интенсивности, а в некоторые дни — очень обильными. Температура воздуха будет ниже нуля.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что заморозки в Украине начнутся с середины октября. «Начиная с 10 октября в Украину придет резкое похолодание, оно затронет даже Одесскую область. Ночью на юге температура воздуха опустится до плюс 5—7. А на севере с 11—12 октября возможны заморозки. Но самые серьезные заморозки в северных областях стоит ожидать 22—24 октября», — отметил народный синоптик.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по прогнозам британских метеорологов, зима в этом году будет самой холодной за последние тридцать лет .
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