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Стиль жизни

Брижит Макрон против принцессы Дании: стильные дамы вместе посетили школу (фото, видео)

15:59 9 октября 2019 243
Брижит Макрон и принцесса Мэри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кронпринцесса Мэри Датская, супруга наследника престола Дании принца Фредерика вместе с первой леди Франции Брижит Макрон посетила одну из парижских школ. Невестка правящей королевы Маргрете выглядела одновременно нарядно и по-деловому. 47-летняя уроженка Австралии была в бордовых туфлях, белом джемпере и эффектной красно-черно-белой клетчатой юбке в шотландском стиле от британского бренда Alexander McQueen (одежду этой марки, как известно, любит носить герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон).

66-летняя жена французского президента была в черном платье-пальто и черных туфлях на высокой шпильке.

Дамы сердечно расцеловали. Это уже не первая их встреча. В прошлом году супруги Макрон побывали с официальным визитом в Копенгагене.

Принцесса и первая леди, как пишет Daily Mail, выступили в школе с речами, адресованными ученикам и учителям.

Ранее, в ходе трехдневного визита в столицу Франции, принцесса Мэри со своим 51-летним мужем посетила Большую арку Дефанс наверху которой находится выставочный зал для проведения больших мероприятий. А также вместе с Фредериком, его младшим братом принцем Йоахимом и его женой-француженкой принцессой Мари побывала на приеме в городской ратуше.

Ранее «ФАКТЫ"писали, что Кейт Миддлтон посетила музей в зеленых кюлотах и бордовом джемпере за 47 долларов.

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