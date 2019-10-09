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Кейт Миддлтон посетила музей в зеленых кюлотах и бордовом джемпере за 47 долларов (фото)
Герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей естественной истории, патроном которого она является.
37-летняя супруга принца Уильяма выглядела образцом элегантности, хотя оделась не в дизайнерские наряды, а в доступную одежду популярных недорогих торговых марок. Так, как сообщает Daily Mail, ее зеленые брюки-кюлоты от Jigsaw стоят 159 долларов, а бордовый джемпер от Warehouse — всего 47.
Правда, при этом шикарная сумочка герцогини от Chanel и продается почти за 3700 долларов. А туфли — от итальянского бренда Tod’s — за 431 доллар.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что будущая невестка Кейт Миддлтон показала свое помолвочное кольцо.
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