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Стиль жизни

Кейт Миддлтон посетила музей в зеленых кюлотах и бордовом джемпере за 47 долларов (фото)

14:07 9 октября 2019 157
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей естественной истории, патроном которого она является.

37-летняя супруга принца Уильяма выглядела образцом элегантности, хотя оделась не в дизайнерские наряды, а в доступную одежду популярных недорогих торговых марок. Так, как сообщает Daily Mail, ее зеленые брюки-кюлоты от Jigsaw стоят 159 долларов, а бордовый джемпер от Warehouse — всего 47.

Правда, при этом шикарная сумочка герцогини от Chanel и продается почти за 3700 долларов. А туфли — от итальянского бренда Tod’s — за 431 доллар.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что будущая невестка Кейт Миддлтон показала свое помолвочное кольцо.

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