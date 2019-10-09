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Украина

Стали известны имена новых руководителей Одесской, Тернопольской и Харьковской областей: кто эти люди

16:12 9 октября 2019 870
Премьер-министр Алексей Гончарук ведет заседание Кабмина
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании 9 октября Кабинет министров одобрил предложения президента Зеленского о назначении председателей Одесской, Харьковской и Тернопольской облгосадминистраций. Об этом сообщает «Урядовий портал».

Были рассмотрены проекты указов и распоряжений президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций: на должность председателя Одесской ОГА — Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА — Сопеля Игоря Михайловича, председателя Харьковской ОГА — Кучера Алексея Владимировича.

По информации издания «Думская», новый председатель Одесской ОГА Максим Васильевич Куцый — предприниматель, который 2,7 млн долларов хранит в криптовалютах биткоин и этериум.

Игорь Михайлович Сопель, как следует из его предвыборной автобиографии, — предприниматель, руководитель регионального структурного подразделения ООО «Агробизнес».

Алексей Владимирович Кучер — адвокат, член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Как сообщает сайт Vgorode, новый председатель Харьковской ОГА тоже часть сбережений хранит в криптовалюте — в Декларации за 2018 год у него указано 77 биткоинов на сумму около 300 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что у нового секретаря СНБО богатая биография и неожиданные знакомства.

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