- 17:40 «А вдруг это ниндзя?»: шокированная такса впервые встречается с черепашкой
- 17:32 Дочь Заворотнюк показала новое сияющее фото
- 17:30 НАБУ и САП пытались сфабриковать экспертизу по делу «Роттердам+»,- экс-глава НКРЭКУ
- 17:25 Будет лежачей: врач вынес вердикт парализованной Заворотнюк
- 17:21 "Новая версия "Лисапетного батальона": очередное видео с кортежем Зеленского вызвало резкую реакцию соцсетей
- 17:20 В Одессе женщина на Chery внесла коррективы в работу трамваев: смешное видео
- 17:15 Комитет Верховной Рады, который позволил импорт электроэнергии из РФ, анонсирует удар по «зеленой» энергетике
- 17:06 Стало известно, какие автодороги в Украине сделают платными
- 16:33 ВСУ понесли потери на Донбассе: 8 октября погиб боец из Одесской области
- 16:25 Под Полтавой вандалы повредили мемориальную доску в честь бойцов АТО: реакция соцсетей
- 16:17 Больше Донбассов, Крымов: легендарный российский рэпер взорвал сеть жестким клипом
- 16:17 Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Стали известны имена новых руководителей Одесской, Тернопольской и Харьковской областей: кто эти люди
На заседании 9 октября Кабинет министров одобрил предложения президента Зеленского о назначении председателей Одесской, Харьковской и Тернопольской облгосадминистраций. Об этом сообщает «Урядовий портал».
Были рассмотрены проекты указов и распоряжений президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций: на должность председателя Одесской ОГА — Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА — Сопеля Игоря Михайловича, председателя Харьковской ОГА — Кучера Алексея Владимировича.
По информации издания «Думская», новый председатель Одесской ОГА Максим Васильевич Куцый — предприниматель, который 2,7 млн долларов хранит в криптовалютах биткоин и этериум.
Игорь Михайлович Сопель, как следует из его предвыборной автобиографии, — предприниматель, руководитель регионального структурного подразделения ООО «Агробизнес».
Алексей Владимирович Кучер — адвокат, член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Как сообщает сайт Vgorode, новый председатель Харьковской ОГА тоже часть сбережений хранит в криптовалюте — в Декларации за 2018 год у него указано 77 биткоинов на сумму около 300 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что у нового секретаря СНБО богатая биография и неожиданные знакомства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"