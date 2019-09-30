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Легализация игорного бизнеса и упорядочение добычи янтаря: Кабмин принял ряд важных решений
Кабинет министров в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства, провел ряд назначений и увольнений, а также рассмотрел некоторые законопроекты. Об этом говорится в сообщении на портале правительства.
В частности, правительство одобрило пакет законопроектов «для упорядочения деятельности по добыче янтаря».
«Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и прочее», — говорится в сообщении.
Также Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.
Помимо этого правительство одобрило ряд законопроектов и сделало несколько кадровых назначений и увольнений.
Кроме того, сообщается, что Кабмин начал работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения, приняв соответствующее распоряжение.
В завершение своей работы правительство приняло ряд кадровых решений.
Напомним, 27 сентября первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на следующей неделе может рассмотреть Программу действий правительства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров под руководством нового премьера Алексея Гончарука решил проводить заседания в закрытом режиме. Теперь члены правительства общаются с прессой лишь после завершения заседания Кабмина во время брифингов.
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