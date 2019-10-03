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Зеленский назначил нового секретаря СНБО: чем известен Алексей Данилов
После громкой отставки Александра Данилюка новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов, который раньше был заместителем секретаря ведомства.
Указ об этом опубликован на официальной странице главы государства.
Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч Луганской области.
Окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории. Затем получил специальность юриста в Луганском институте внутренних дел МВД Украины.
Был городским головой Луганска (1994—1997), главой Луганской облгосадминистрации (2005), народным депутатом Украины V созыва (2006—2007).
Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о том, что одной из главных проблем, которая стала причиной его отставки, является ситуация с возможной отменой национализации «Приватбанка».
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