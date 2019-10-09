Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Мир

Государственное телевидение Сирии сообщило, что турецкая армия на севере страны нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн.

В воскресенье, 6 октября, стало известно, что Турция направила к границе с Сирией дополнительные войска и технику. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT. Западные СМИ тут же связали переброску войск с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о завершении подготовки к крупной военной операции на сирийской территории, к востоку от реки Евфрат. Турецкий лидер заявил, что она может начаться уже в ближайшие часы. Операция получила название «Источник мира». По словам Эрдогана, она направлена против РПК и ИГ.

Эрдоган не скрывает, что операция направлена против сил самообороны сирийских курдов (группировка YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП). По мнению турецких властей, YPG — это террористы. Главная цель операции — оттеснить курдские отряды подальше от турецких границ.

Президент Эрдоган намерен создать в северо-восточной части Сирии, вдоль границы с Турцией, 32-километровую «зону безопасности». Турецкий лидер хочет, чтобы она была полностью свободна от курдского ополчения. Затем Анкара планирует переселить в эту зону не менее 2 миллионов из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас проживают на территории Турции. Несколько лет назад Эрдоган согласился их принять, заключив соответствующее соглашение с Евросоюзом. Но с тех пор Анкара и Брюссель обвиняют друг друга в несоблюдении взятых на себя обязательств.

ЕС утверждает, что Турция отказывается забирать к себе всех беженцев, поэтому временные лагеря, созданные для них на территории Греции, переполнены. А Эрдоган обвиняет Евросоюз в том, что Турция не получает в полном объеме финансирование, обещанное за размещение беженцев.

Но есть еще одна проблема, и заключается она в том, что курдское ополчение рассматривалось как важный союзник США в борьбе против «Исламского государства». Вашингтон активно снабжал YPG оружием. Курды участвовали в боевых действиях в Сирии.

Анкара не раз критиковала Вашингтон за такую политику. Эрдоган опасается, что YPG может использовать американское оружие для решения других задач, а именно — создания полностью контролируемого ими региона на границе с Турцией, который затем будет использоваться как плацдарм для борьбы за формирование независимого государства курдов. Такая неофициальная автономия уже сформировалась с одобрения США на территории Ирака.

Руководство YPG действительно рассчитывало на поддержку США. Однако в Вашингтоне неожиданно решили не вмешиваться в ситуацию. В Белом доме заявили: «Вскоре турецкие силы начнут давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать эту операцию и участвовать в ней. Силы США, разгромившие ИГ, более не будут находиться непосредственно в этом районе».

После этого стало известно, что из указанного региона были выведены американские военнослужащие — военные специалисты, которые помогали курдам. В YPG восприняли это как предательство. Все понимают, что присутствие американцев могло вынудить турков отказаться от проведения активной операции.

Известно, что президент США Дональд Трамп разговаривал с Эрдоганом по телефону, после того как турецкий лидер сделал заявление о готовящейся операции. Очевидно, американскому президенту не удалось убедить Эрдогана отказаться от активизации военных действий в Сирии.

Вскоре после этого Трамп разместил в Twitter следующее заявление: «Как я решительно повторял ранее, я повторяю сейчас, если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости сочту переходом черты, я полностью уничтожу и истреблю экономику Турции, как уже делал ранее».

Этого твита оказалось достаточно, чтобы спровоцировать обвал турецкой лиры. Трамп не шутит, однако трудно понять, какую именно «черту» должен перейти Эрдоган, чтобы Белый дом действительно взялся уничтожать экономику своего союзника по НАТО. Возможно, речь шла только о риске для американских военных в Сирии. Или Трамп дал добро Эрдогану на создание «зоны безопасности», но предупредил, чтобы Турция не смела соваться глубже.

В Евросоюзе к планам Эрдогана отнеслись с большей тревогой. Брюссель призывает Анкару отказаться от проведения военной операции в Сирии. Кроме того, есть опасения, что Трамп затеял рискованную игру. Он хочет спровоцировать новую крупномасштабную войну в Сирии и остаться при этом в стороне. Дело в том, что пользующиеся поддержкой США Сирийские демократические силы (СДС), в которые входят отряды YPG, арабские и ассирийские ополченцы, пригрозили: «Мы без колебаний превратим любое нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ».

Правительство Башара Асада, президента Сирии, тоже недовольно шагами Анкары. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что иностранные силы, действующие на территории Сирии без разрешения официальных властей страны, должны быть немедленно выведены. Планируемую турецкую операцию он назвал нарушением международного права.

В связи с этим в ЕС опасаются новой волны беженцев из Сирии. Это неизбежно сорвет реализацию с таким трудом достигнутых шатких соглашений по миграционному кризису в Европе.

Ранее о новых очагах напряженности в мире и о том, к чему это может привести, в интервью «ФАКТАМ» рассказал журналист-международник издания «Новое время» Иван Яковина.

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