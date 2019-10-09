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В Одессе женщина на Chery внесла коррективы в работу трамваев: смешное видео
В Одессе на перекрестке возле рынка «Привоз» в Одессе произошел курьезный случай, который был снят камерой наблюдения. Об этом сообщает Avto24.
Владелица красного автомобиля Chery QQ приехала на рынок и припарковала автомобиль посреди площади — в месте, где разъезжаются трамваи. Она вышла с ребенком и отсутствовала два часа.
Задняя часть автомобиля мешала движению трамвая, и тогда пассажиры вытолкали машину. Но после этого авто стало мешать движению трамвая в другом направлении. Теперь уже пассажиры следующего трамвая отодвинули машину.
Но когда подъехал трамвай с противоположной стороны, пассажиры снова взялись отталкивать нарушителя парковки. Так продолжалось несколько раз, и никто не догадался вызвать эвакуатор.
Ранее сообщалось, что полицейский в Одессе «чувствовал себя богом».
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